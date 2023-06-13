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بلينكن: المساعدات لأوكرانيا ستتضمن قدرات دفاع جوي وذخائر لأنظمة هيمارس ومدرعات وأسلحة مضادة للدبابات (الجزيرة)

Lebanon 24
13-06-2023 | 12:19
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