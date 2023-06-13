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وزير خارجية جنوب السودان ل"الجزيرة مباشر": هناك حاجه ملحة لحل النزاع في السودان ويجب تمهيد الطريق للقاء بين البرهان و حميدتي

Lebanon 24
13-06-2023 | 15:29
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