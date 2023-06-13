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مصدر عسكري: قصف يرجح أنه إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق

Lebanon 24
13-06-2023 | 18:00
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