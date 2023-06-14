24
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
سفير روسيا لدى واشنطن: المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تدفع واشنطن أكثر لعمق الصراع
Lebanon 24
14-06-2023
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن: حزمة المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا تشمل أسلحة وذخيرة ومدفعية
Lebanon 24
واشنطن: حزمة المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا تشمل أسلحة وذخيرة ومدفعية
14/06/2023 09:18:15
14/06/2023 09:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تتهم واشنطن: تورطت بعمق في الصراع الأوكراني
Lebanon 24
روسيا تتهم واشنطن: تورطت بعمق في الصراع الأوكراني
14/06/2023 09:18:15
14/06/2023 09:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سفارة واشنطن في السودان: القتال يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع ويدمر البنية التحتية (الشرق)
Lebanon 24
سفارة واشنطن في السودان: القتال يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع ويدمر البنية التحتية (الشرق)
14/06/2023 09:18:15
14/06/2023 09:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا (سكاي نيوز عربية)
14/06/2023 09:18:15
14/06/2023 09:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-06-13
13/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
05:44 | 2023-06-13
13/06/2023 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
15:13 | 2023-06-13
13/06/2023 03:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
11:44 | 2023-06-13
13/06/2023 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
06:30 | 2023-06-13
13/06/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:54 | 2023-06-14
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بدء الصراع إلى 958
01:31 | 2023-06-14
النائب فادي كرم لـLBCI: تَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد 65 صوتًا يعني ان هناك رئيسا شرعيّا في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا
01:30 | 2023-06-14
رئيس بيلاروسيا يعلن أن بلاده بدأت تسلم شحنات من الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا
01:06 | 2023-06-14
سليم عون: لا اعتقد هناك نواب سيشذون عن القاعدة ولا احد لديه الرغبة بترك تكتله ولسنا مجبرين على شيء ولدينا كامل الحرية وبالتالي نتشاور للاتفاق على موقف واحد ولهذا نحن مجموعة تكتل (LBCI)
00:34 | 2023-06-14
وزير خارجية الصين: نأمل أن تستقر العلاقات مع واشنطن وأن تعود العلاقات الثنائية إلى المسار الطبيعي والسليم
00:32 | 2023-06-14
وزير الخارجية الصيني يدعو نظيره الأميركي في اتصال هاتفي إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية الصينية
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
14/06/2023 09:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
14/06/2023 09:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
14/06/2023 09:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact