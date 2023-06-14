Advertisement

أخبار عاجلة

سليم عون: لا اعتقد هناك نواب سيشذون عن القاعدة ولا احد لديه الرغبة بترك تكتله ولسنا مجبرين على شيء ولدينا كامل الحرية وبالتالي نتشاور للاتفاق على موقف واحد ولهذا نحن مجموعة تكتل (LBCI)

Lebanon 24
14-06-2023 | 01:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يعقوبيان تعلنُ عن إجتماع لنواب "التغيير" بشأن الرئاسة: نسعى للخروج بموقفٍ واحد
lebanon 24
14/06/2023 09:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليم عون من مجلس النواب: لم نفرّط بحقوق اللبنانيين ولسنا شعبويين ولم نخاف من الانتخابات النيابية لنخاف من البلدية
lebanon 24
14/06/2023 09:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فادي كرم لـLBCI: تَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد 65 صوتًا يعني ان هناك رئيسا شرعيّا في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا
lebanon 24
14/06/2023 09:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تكتل "التوافق الوطني": يؤكد المجتمعون الموقف الذي اعلنوه في الجلسة السابقة بأنهم سيشاركون في جلسة انتخاب الرئيس بتوجه موحد وهو التصويت لفرنجية
lebanon 24
14/06/2023 09:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:54 | 2023-06-14
01:31 | 2023-06-14
01:30 | 2023-06-14
00:44 | 2023-06-14
00:34 | 2023-06-14
00:32 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website