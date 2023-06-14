النائب فادي كرم لـLBCI: تَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد 65 صوتًا يعني ان هناك رئيسا شرعيّا في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا

Lebanon 24