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اديب عبد المسيح لـLBCI: نتوقع ان يكون هناك أقله 62 صوتا لجهاد ازعور مع الزملاء النواب الذين أعلنوا انهم سينتخبونه

Lebanon 24
14-06-2023 | 02:23
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14/06/2023 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فادي كرم لـLBCI: تَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد 65 صوتًا يعني ان هناك رئيسا شرعيّا في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا
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14/06/2023 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/06/2023 12:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
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