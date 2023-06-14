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عبد الرحمن البزري لـLBCI: النتيجة من الآن محسومة اذ هناك محاولة لعدم انعقاد دورة ثانية واذا حصلت الدورة فنحن سنبقى وسندعم اي رئيس يُنتخب

Lebanon 24
14-06-2023 | 02:42
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النائب فادي كرم لـLBCI: تَقاطُعنا على المرشح جهاد ازعور هو التقاء من اصطفافات سياسية مختلفة واذا حصد 65 صوتًا يعني ان هناك رئيسا شرعيّا في الجلسة الاولى ولو لم يصل دستوريًا
lebanon 24
14/06/2023 12:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الاقتراع في الدورة الأولى في الجلسة 12 لانتخاب الرئيس
lebanon 24
14/06/2023 12:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير السياحة لـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2025
lebanon 24
14/06/2023 12:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامناً مع انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.. هذا ما دعت إليه باريس
lebanon 24
14/06/2023 12:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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