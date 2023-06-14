Advertisement

أخبار عاجلة

وصول النائب جبران باسيل الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس

Lebanon 24
14-06-2023 | 03:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل إلى “بيبلوس بالاس” حيث ينظم عشاء هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر
lebanon 24
14/06/2023 12:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة انتخاب الرئيس بعد القمة العربية.. توافق معارضي فرنجية ينتظر موقف باسيل
lebanon 24
14/06/2023 12:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: المسؤولون يسمعون أصوات مصالحهم الخاصة على حساب هدم مؤسسات الدولة بدءًا من عدم انتخاب رئيس وصولاً إلى إفقاد المجلس النيابي صلاحية التشريع وحرمان الحكومة من كامل صلاحياتها
lebanon 24
14/06/2023 12:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال الجلسة التشريعية: بحال قرّر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد إجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وبأسرع وقت
lebanon 24
14/06/2023 12:10:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:08 | 2023-06-14
05:08 | 2023-06-14
05:06 | 2023-06-14
04:59 | 2023-06-14
04:56 | 2023-06-14
04:52 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website