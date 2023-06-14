26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الوقوف دقيقة صمت في مجلس النواب عن روح الوزير السابق الياس سابا
Lebanon 24
14-06-2023
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كفرحاتا ودّعت الوزير السابق الياس سابا
Lebanon 24
كفرحاتا ودّعت الوزير السابق الياس سابا
14/06/2023 12:11:26
14/06/2023 12:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول جثمان الوزير السابق الياس سابا إلى مسقط رأسه
Lebanon 24
وصول جثمان الوزير السابق الياس سابا إلى مسقط رأسه
14/06/2023 12:11:26
14/06/2023 12:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: اؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة،مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات
Lebanon 24
ميقاتي: اؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة،مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات
14/06/2023 12:11:26
14/06/2023 12:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات للـ"ال بي سي": الوزير السابق جهاد أزعور أجرى ويجري اليوم إتصالات فردية مع عدد من النواب التغييريين وناقش معهم العديد من النقاط التي تدخل في سياق برنامجه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة
Lebanon 24
معلومات للـ"ال بي سي": الوزير السابق جهاد أزعور أجرى ويجري اليوم إتصالات فردية مع عدد من النواب التغييريين وناقش معهم العديد من النقاط التي تدخل في سياق برنامجه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة
14/06/2023 12:11:26
14/06/2023 12:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-06-13
13/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
05:44 | 2023-06-13
13/06/2023 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
15:13 | 2023-06-13
13/06/2023 03:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
11:44 | 2023-06-13
13/06/2023 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
06:30 | 2023-06-13
13/06/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:08 | 2023-06-14
ريفي: بعد جلسة اليوم لاحظنا تقدما نوعيا باتجاه خيار الدولة لا الدويلة
05:08 | 2023-06-14
النائب نعمة افرام: اعطيت صوتي لجهاد ازعور ويجب البدء بالبحث عن مساحات مشتركة لانتخاب رئيس
05:06 | 2023-06-14
الرئيس الصيني يُعلن خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني عن إنشاء "شراكة استراتيجية" بين الجانبين
04:59 | 2023-06-14
احمد الخير: صوتنا اليوم بـ"لبنان الجديد" بحثاً عن مساحة من التلاقي بين اللبنانيين وفي الجلسة المقبلة سنصوّت لمرشح نعلن عنه قريباً
04:56 | 2023-06-14
ستريدا جعجع من مجلس النواب: هذه الجلسة غير دستورية وما جرى اليوم لا يليق بالمجلس النيابي
04:52 | 2023-06-14
حسين الحاج حسن: مرشحنا فرنجية ومستعدون للحوار على القضايا السياسية
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
14/06/2023 12:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
14/06/2023 12:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
14/06/2023 12:11:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact