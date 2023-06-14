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رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تعمل على نقل معسكرات ومقرات الحشد الشعبي خارج المدن

Lebanon 24
14-06-2023 | 04:05
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