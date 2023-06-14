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حسين الحاج حسن من مجلس النواب: لبنان يحتاج الى انتخاب رئيس باسرع وقت ممكن ولكن هذا الأمر يحتاج الى تفاهم وطني كبير بعيداً عن المزايدات ونحن منفتحون على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
14-06-2023 | 04:51
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باسيل: الفرض من أي جهة يؤدّي لفشل الرئيس ولو نجح في الانتخاب ونريد رئيساً لا أحد يفرضه علينا ولكن نحن أيضاً لا نفرضه على أحد وهذه هي المعادلة الممكنة اليوم أي تفاهم اللبنانيين وتوافقهم على الرئيس والبرنامج هو الحل
lebanon 24
14/06/2023 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية
lebanon 24
14/06/2023 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: للاسف فإن المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
14/06/2023 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية
lebanon 24
14/06/2023 14:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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