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حسين الحاج حسن: مرشحنا فرنجية ومستعدون للحوار على القضايا السياسية

Lebanon 24
14-06-2023 | 04:52
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حسين الحاج حسن من مجلس النواب: لبنان يحتاج الى انتخاب رئيس باسرع وقت ممكن ولكن هذا الأمر يحتاج الى تفاهم وطني كبير بعيداً عن المزايدات ونحن منفتحون على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
14/06/2023 14:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: لم أفرض نفسي على أحد ومستعدون للحوار وانطلقنا من مسار علاقة واضحة وصريحة مع الجميع في الداخل والخارج
lebanon 24
14/06/2023 14:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن لـ "صوت لبنان": نؤيد ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة ولكن لا نفرض انتخابة على أحد
lebanon 24
14/06/2023 14:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: أنا ملتزم بالإصلاحات وبإتفاق الطائف وبمبدأ "اللامركزية الإدارية" وفي قاموسي "لا تعطيل في الحياة السياسية" والرئيس القوي لا يقول "ما خلونا"
lebanon 24
14/06/2023 14:40:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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