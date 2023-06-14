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قاسم هاشم : "الورقة الناقصة" لا تغيّر النتيجة أو المعادلة والبلد قائم على التوازنات بين مكوّناته ومحكومون بالتوافق ونتائج اليوم طبيعية

Lebanon 24
14-06-2023 | 05:10
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