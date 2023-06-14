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عدوان: لا أحد يستطيع أنّ يفرض إرادته على النواب الاخرين ولا أحد يقدر أنّ يفرض رئيس للجمهورية علينا وعدد الأصوات التي حققها أزعور يدل على أنّ هناك نواباً صنع لبنان ولا أحد يرهبهم

Lebanon 24
14-06-2023 | 05:15
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باسيل: الفرض من أي جهة يؤدّي لفشل الرئيس ولو نجح في الانتخاب ونريد رئيساً لا أحد يفرضه علينا ولكن نحن أيضاً لا نفرضه على أحد وهذه هي المعادلة الممكنة اليوم أي تفاهم اللبنانيين وتوافقهم على الرئيس والبرنامج هو الحل
lebanon 24
14/06/2023 14:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"الجديد": في لبنان ليس هناك قانون يفرض على أي شخص مطروح للرئاسة بأن يترشح أو لا يترشح لرئاسة الجمهورية
lebanon 24
14/06/2023 14:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: اليوم إنتصار كبير للديمقراطيّة وللمعارضة التي برهنت أنّها قريبة جدّاً من الوصول إلى 65 صوتاً والمعركة لم تنته اليوم ولن ننتقل لأسماء أخرى وسنختار الرئيس الذي يخدم مصلحة اللبنانيين
lebanon 24
14/06/2023 14:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حسين الحاج حسن من مجلس النواب: لبنان يحتاج الى انتخاب رئيس باسرع وقت ممكن ولكن هذا الأمر يحتاج الى تفاهم وطني كبير بعيداً عن المزايدات ونحن منفتحون على كل الكتل السياسية لحوار وطني حقيقي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
14/06/2023 14:41:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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