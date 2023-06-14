عدوان: لا أحد يستطيع أنّ يفرض إرادته على النواب الاخرين ولا أحد يقدر أنّ يفرض رئيس للجمهورية علينا وعدد الأصوات التي حققها أزعور يدل على أنّ هناك نواباً صنع لبنان ولا أحد يرهبهم

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