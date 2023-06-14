عدوان: اليوم إنتصار كبير للديمقراطيّة وللمعارضة التي برهنت أنّها قريبة جدّاً من الوصول إلى 65 صوتاً والمعركة لم تنته اليوم ولن ننتقل لأسماء أخرى وسنختار الرئيس الذي يخدم مصلحة اللبنانيين

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