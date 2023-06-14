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عدوان: اليوم إنتصار كبير للديمقراطيّة وللمعارضة التي برهنت أنّها قريبة جدّاً من الوصول إلى 65 صوتاً والمعركة لم تنته اليوم ولن ننتقل لأسماء أخرى وسنختار الرئيس الذي يخدم مصلحة اللبنانيين
Lebanon 24
14-06-2023
|
05:19
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