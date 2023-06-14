معوّض: لرئيس جمهورية يمثل الدولة لا الدويلة والفريق الذي يحاول فرض رئيس على اللبنانيين حصل على 51 صوتاً وأغلبيّة المجلس يرفض عمليّة فرض رئيس

Lebanon 24