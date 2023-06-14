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معوّض: لرئيس جمهورية يمثل الدولة لا الدويلة والفريق الذي يحاول فرض رئيس على اللبنانيين حصل على 51 صوتاً وأغلبيّة المجلس يرفض عمليّة فرض رئيس

Lebanon 24
14-06-2023 | 05:26
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عدوان: اليوم إنتصار كبير للديمقراطيّة وللمعارضة التي برهنت أنّها قريبة جدّاً من الوصول إلى 65 صوتاً والمعركة لم تنته اليوم ولن ننتقل لأسماء أخرى وسنختار الرئيس الذي يخدم مصلحة اللبنانيين
lebanon 24
14/06/2023 14:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عن إستحقاق الرئاسة: أدعم الرئيس الذي بإمكانه إعادة جمع اللبنانيين وأن يكون على علاقة جيّدة مع كل الأفرقاء وأن يقوم بوضع إستراتيجية دفاعية واضحة ويساهم في عودة النازحين وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا
lebanon 24
14/06/2023 14:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية
lebanon 24
14/06/2023 14:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض: السعودية تعتبر انه من حق اللبنانيين اختيار الرئيس وبالتالي تحمل مسؤولية هذا الخيار
lebanon 24
14/06/2023 14:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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