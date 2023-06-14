Advertisement

أخبار عاجلة

سامي الجميل: ليل امس طالت ضغوطات وتهديدات مجموعة من الكتل والنواب ما ادى الى تراجع عند البعض وبالرغم من ذلك جاء عدد الاصوات بحسب تقديراتنا

Lebanon 24
14-06-2023 | 05:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل: التوتر الأمني محتمل ونحمّل حزب الله مسؤولية أي أمر قد يحصل مع أي واحد منا وأدعو كل داعمي أزعور الى عدم الانجرار الى الاستفزاز واحتمال أن يتفوّق فرنجية على أزعور غير وارد (MTV)
lebanon 24
14/06/2023 14:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "الجديد": أزعور كان قد التقى جبران باسيل وسامي الجميل وسمير جعجع وفؤاد السنيورة وتمشى مع الرئيس بري في عين التينة والتواصل قائم مع قوى التغيير واللقاء الديمقراطي
lebanon 24
14/06/2023 14:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: من يريدنا ان نعيش أهل ذمة عليه ان يتوقع المواجهة
lebanon 24
14/06/2023 14:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة غازبروم الروسية تُعلن عن تراجع أرباحها بنسبة 41% عام 2022
lebanon 24
14/06/2023 14:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:23 | 2023-06-14
07:02 | 2023-06-14
06:50 | 2023-06-14
06:30 | 2023-06-14
06:25 | 2023-06-14
06:07 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website