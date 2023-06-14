الجميّل: نتعرض لحملات تخوين في كل الوسائل الاعلامية نتهم بالعمالة وبان اي رئيس غير فرنجية هو من تل ابيب هذا الكلام ليس عابرًا لذلك نعتبر ما حصل اليوم انتفاضة واظهرنا ان لبنان ليس ساحة مفتوحة

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