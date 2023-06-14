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وزير المالية الألمانية: سنضطر إلى تخفيض إنجاز المشاريع حتى عام 2029 بسبب رفع الإنفاق الدفاعي للبلاد

Lebanon 24
14-06-2023 | 06:30
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