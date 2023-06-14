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البنك المركزي السعودي يتوقع تحسن الاستهلاك محليا مع ارتفاع أنشطة السياحة وزيادة عدد الوافدين للمملكة (الشرق)

Lebanon 24
14-06-2023 | 11:02
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