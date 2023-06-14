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قادة المعارضة الإسرائيلية يجمدون محادثات مع نتنياهو بشأن التعديلات القضائية انتظارا لتشكيل لجنة تعيين القضاة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-06-2023 | 12:10
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