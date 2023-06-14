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المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للعربية: نحن أصحاب حق وسنقضي على الهجوم الأوكراني المضاد

Lebanon 24
14-06-2023 | 12:16
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