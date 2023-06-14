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وزارة الخزانة الأميركية تمنح ترخيصا عاما لإيران يسمح بتصدير السلع والتكنولوجيا المتعلقة بالوقاية من كورونا (الجزيرة)

Lebanon 24
14-06-2023 | 12:56
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