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الخارجية الأميركية: على القادة اللبنانيين وضع حد لحالة الشلل التي يعانيها بلدهم ومواصلة العمل لكسر الجمود السياسي
Lebanon 24
14-06-2023
|
13:52
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