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أردوغان: الشعب التركي رفض بإرادته في 14 و28 ايار مقترحات العودة إلى النظام البرلماني السابق (الأناضول)

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:00
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