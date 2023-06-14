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نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق لـ"التلفزيون العربي": نواصل عملنا في السودان مع طرفي النزاع ونحاول إرسال المساعدات إلى المدنيين

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:21
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