Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الدعم السريع لـ"الحدث": نحن في حال حرب ولا مكان آمن في غرب دارفور

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الدعم السريع لـ"الحدث": لا نستطيع تأكيد أو نفي خبر مقتل والي غرب دارفور
lebanon 24
15/06/2023 01:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار حميدتي لـ"الحدث": قوات الدعم السريع ترغب بتطوير الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار
lebanon 24
15/06/2023 01:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في قوات الدعم السريع ل"سكاي نيوز عربية": عملية مقتل أو اعتقال والي غرب دارفور جاءت نتيجة الصراع القبلي
lebanon 24
15/06/2023 01:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في الجيش السوداني لـ"العربية": نتهم قوات الدعم السريع بقتل والي غرب دارفور
lebanon 24
15/06/2023 01:01:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2023-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:49 | 2023-06-14
17:41 | 2023-06-14
16:56 | 2023-06-14
16:45 | 2023-06-14
16:35 | 2023-06-14
16:24 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website