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أخبار عاجلة
قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس في الضفة الغربية (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
14-06-2023
|
16:35
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