Advertisement

أخبار عاجلة

التحالف السوداني تعليقاً على مقتل والي غرب دارفور: نحتفظ بحق الرد

Lebanon 24
14-06-2023 | 17:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: والي غرب دارفور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام ولا علاقة له بمجريات الصراع بيننا وبين الدعم السريع
lebanon 24
15/06/2023 02:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة السودانية تؤكد قيام قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله ابكر
lebanon 24
15/06/2023 02:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في قوات الدعم السريع ل"سكاي نيوز عربية": عملية مقتل أو اعتقال والي غرب دارفور جاءت نتيجة الصراع القبلي
lebanon 24
15/06/2023 02:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدران حكوميان سودانيان يتهمان قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن مقتل والي غرب دارفور في الجنينة (رويترز)
lebanon 24
15/06/2023 02:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2023-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2023-06-14
18:31 | 2023-06-14
18:30 | 2023-06-14
18:17 | 2023-06-14
18:13 | 2023-06-14
17:49 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website