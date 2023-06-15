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روسيا تطلب مشورة قانونية بعد قرار أستراليا منعها من بناء سفارة جديدة في كانبيرا

Lebanon 24
15-06-2023 | 00:43
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