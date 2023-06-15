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أوكرانيا تقول إنها أسقطت صاروخا و 20 طائرة بدون طيار روسية خلال الليل

Lebanon 24
15-06-2023 | 02:29
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