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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغ 660 مليون يورو لدعم سوريا خلال العام المقبل

Lebanon 24
15-06-2023 | 03:28
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