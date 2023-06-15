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بو حبيب: النزوح السوري يُؤثّر على الاقتصاد والبيئة ووفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ٥ مليار دولار سنويًّا بسبب استضافة النازحين
Lebanon 24
15-06-2023
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04:07
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