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بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: ضمن مناقشة الموازنة لا يمكن تقديم اقتراح فتح اعتمادات جديدة

Lebanon 24
15-06-2023 | 05:14
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