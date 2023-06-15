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الجيش السوداني يوجه قصفاً صاروخياً من وادي سيدنا بأم درمان إلى مراكز تجمعات الدعم السريع (الحرة)

Lebanon 24
15-06-2023 | 05:18
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