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الخارجية الروسية: فرضية استخدام أسلحة نووية تقتصر على حالات الطوارئ ولأغراض دفاعية والمفاوضات مع كييف ستكون بلا معنى مع استمرار الغرب في إرسال الأسلحة

Lebanon 24
15-06-2023 | 05:20
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