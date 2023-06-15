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مطار الخرطوم الدولي يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 30 حزيران (العربية)

Lebanon 24
15-06-2023 | 05:35
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