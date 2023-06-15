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مصادر الإليزيه: السفير السعودي في لبنان يلتقي باتريك دوريل للتباحث بشأن الاستحقاق الرئاسي (الجديد)

Lebanon 24
15-06-2023 | 06:55
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