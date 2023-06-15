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وزير المالية السوري: دمشق تعتزم التقدم بطلب الانضمام إلى "بريكس" ومنظمة "شنجهاي (الشرق)
Lebanon 24
15-06-2023
|
09:19
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