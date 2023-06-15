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سي إن إن عن مسؤولين: وكالات فيدرالية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني بسبب ثغرة أمنية في البرمجيات المستخدمة (الجزيرة)
Lebanon 24
15-06-2023
|
11:47
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