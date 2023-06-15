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"العربية" نقلاً عن مصدر رئاسي فرنسي: ماكرون سيناقش مع ولي العهد السعودي ملفي لبنان والعراق

Lebanon 24
15-06-2023 | 13:52
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