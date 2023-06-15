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قائد الدعم السريع لوكالة نوفا الإيطالية: مبادرة الوساطة الأميركية السعودية يمكن أن تمهد الطريق لسلام دائم (الشرق)

Lebanon 24
15-06-2023 | 14:03
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