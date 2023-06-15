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الخزانة الأميركية: إيرادات النفط الروسي تراجعت بنحو 50 بالمئة منذ تحديد سقف للأسعار

Lebanon 24
15-06-2023 | 16:24
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