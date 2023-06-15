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رويترز: واشنطن تجري محادثات مع طهران قد تؤدي للإفراج عن محتجزين أميركيين والحد من البرنامج النووي (الجزيرة)

Lebanon 24
15-06-2023 | 23:25
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