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وفد أمني إسرائيلي يصل القاهرة لبحث نتائج التحقيق في حادث الجندي منفذ عملية الحدود التي وقعت 3 حزيران الجاري وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين (الحدث)

Lebanon 24
16-06-2023 | 00:12
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