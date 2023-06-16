وفد أمني إسرائيلي يصل القاهرة لبحث نتائج التحقيق في حادث الجندي منفذ عملية الحدود التي وقعت 3 حزيران الجاري وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين (الحدث)

Lebanon 24