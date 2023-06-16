بو صعب بعد لقائه برّي: ما عرفته من رئيس المجلس أنّ الحوار هو الباب الأفضل ولكن إنّ كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعدّ للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس

Lebanon 24