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بو صعب بعد لقائه برّي: ما عرفته من رئيس المجلس أنّ الحوار هو الباب الأفضل ولكن إنّ كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعدّ للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس

Lebanon 24
16-06-2023 | 05:11
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