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الأمين العام للناتو: مع انتهاء الحرب نحتاج لوضع إطار عملي لضمان أمن أوكرانيا بشكل أكبر
Lebanon 24
16-06-2023
|
08:42
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