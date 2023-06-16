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لافروف: صفقة الحبوب غير فعالة وسنواصل توريد الحبوب إلى الدول المحتاجة عبر طرق لا تتأثر بالعراقيل الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
16-06-2023 | 11:23
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