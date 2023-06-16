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زيلنسكي: محادثات السلام مع روسيا غير ممكنة قبل انسحابها من الأراضي التي احتلتها (الجزيرة)
Lebanon 24
16-06-2023
|
12:19
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